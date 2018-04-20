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Новости Нижнего Тагила

Молодежный театр в Нижнем Тагиле закрывается по причине аварийности здания

20 апреля 2018, 22:20Добавить новость
Нижний Тагил,молодежный театр,конфликт,режиссер,худрук,актеры,капремонт
20 апреля прокуратура Нижнего Тагила предъявила предписание о приостановке работы Молодежного театра. Причина - старая проводка и аварийное состояние крыши. Актеров и режиссеров, с которыми заключены срочные контракты, уже уведомили, что договоры с ними продлевать не будут. Также на время простоя коллектив останется без стимулирующей заработной платы.

Однако режиссер театра Татьяна Захарова считает, что таким образом администрация города хочет погасить конфликт в театре.

Как сообщает ИА «Все новости», разногласия возникли между коллективом театра и его художественным руководителем Владимиром Вейде. Он негативно воспринял приход нового директора Юлии Журавлевой и ее попытки модернизировать театр. Конфликт достиг пика, когда была уволена одна из ведущих актрис Анна Каратаева.

После этого мэр Нижнего Тагила Сергей Носов встретился с коллективом Молодежного театра и принял решение уволить Журавлеву, потому что, по его мнению, она «не могла справится с управлением театром». После этого Молодежный театр закрылся на вынужденный простой на три недели. Актеры и режиссеры получали только оклад.

Сейчас театр закрылся до конца капитального ремонта кровли. По словам руководителя управления культуры Светланы Юрчишиной, предписание о приостановке работы театра было выдано после проверки, которая прошла 16 апреля. Средства на капремонт кровли будут выделены из бюджета. 




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