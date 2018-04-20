Председатель избиркома Свердловской области оказался без жилья и машины

Руководство избиркома Свердловской области предоставило декларации о доходах. Оказалось, что председатель избиркома Валерий Чайников не имеет квартиры и заработал меньше своего зама.

Глава ИКСО Валерий Чайников сдал налоговую декларацию. Судя по данным в документе, он заработал за год 3 млн 115 тыс. рублей. Однако в собственности чиновник не имеет ни машины, ни квартиры. На нем числятся лишь нежилое помещение площадью 19 кв. м. и помещение гостиничного типа площадью 55 кв. м.





Также декларацию предоставила зам Валерия Чайникова. Бывшая замглавы администрации губернатора, а в настоящий момент заместитель председателя ИКСО Марина Обрубова заработала за год 4 млн 753 тыс. рублей. Также у чиновницы имеется земельный участок, дом площадью более 300 кв. м. и квартира, пишет «Новый день». Автомобиля у женщины нет, но авто есть у ее супруга, который, к слову, заработал за год 179 тыс. рублей.