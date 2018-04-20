Россияне смогут подавать заявления в ЗАГС за год до свадьбы

Как сообщают «Известия», Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, согласно которому жители России смогут подавать заявления в ЗАГС за год до желаемой даты бракосочетания.

Сейчас минимальный срок ожидания составляет месяц, максимально подать заявление можно за полгода до свадьбы.

Предполагается, что нововведение будет удобно как гражданам, так и работникам Дворцов бракосочетаний. Брачующиеся смогут выбрать удобную дату, а для работников ЗАГСов уменьшится нагрузка.

Кроме того, из-за желания выбрать для свадьбы интересную дату присутствует коррупционная составляющая, считают эксперты. Возможность заранее выбрать дату полностью исключит этот момент.

Раннее бронирование даты свадьбы также позволит россиянам заранее спланировать свадебное путешествие и сэкономить на турах.