Россияне смогут подавать заявления в ЗАГС за год до свадьбы

Россияне смогут подавать в ЗАГС заявления на регистрацию брака за год до желаемой даты.

Как сообщают «Известия», Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, согласно которому жители России смогут подавать заявления в ЗАГС за год до желаемой даты бракосочетания.





Сейчас минимальный срок ожидания составляет месяц, максимально подать заявление можно за полгода до свадьбы.





Предполагается, что нововведение будет удобно как гражданам, так и работникам Дворцов бракосочетаний. Брачующиеся смогут выбрать удобную дату, а для работников ЗАГСов уменьшится нагрузка.





Кроме того, из-за желания выбрать для свадьбы интересную дату присутствует коррупционная составляющая, считают эксперты. Возможность заранее выбрать дату полностью исключит этот момент.





Раннее бронирование даты свадьбы также позволит россиянам заранее спланировать свадебное путешествие и сэкономить на турах.