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Новости Нижнего Тагила

Россияне смогут подавать заявления в ЗАГС за год до свадьбы

20 апреля 2018, 12:35Добавить новость
Россия,дата,свадьба,ЗАГС,бракосочетание,законопроект,семья

Россияне смогут подавать в ЗАГС заявления на регистрацию брака за год до желаемой даты.

Как сообщают «Известия», Министерство связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект, согласно которому жители России смогут подавать заявления в ЗАГС за год до желаемой даты бракосочетания.

Сейчас минимальный срок ожидания составляет месяц, максимально подать заявление можно за полгода до свадьбы.

Предполагается, что нововведение будет удобно как гражданам, так и работникам Дворцов бракосочетаний. Брачующиеся смогут выбрать удобную дату, а для работников ЗАГСов уменьшится нагрузка.

Кроме того, из-за желания выбрать для свадьбы интересную дату присутствует коррупционная составляющая, считают эксперты. Возможность заранее выбрать дату полностью исключит этот момент.

Раннее бронирование даты свадьбы также позволит россиянам заранее спланировать свадебное путешествие и сэкономить на турах.

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