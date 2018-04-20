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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут принять участие во всероссийской акции «Тест по истории ВОВ»

20 апреля 2018, 17:25Добавить новость
администрация,культура,Нижний Тагил,образование,проверка,Россия,Свердловская область,Дом учителя,тестирование,ВОв,Великая отечественная война

21 апреля по всей России пройдет акция «Тест по истории Великой Отечественной войны».

Тестирование пройдет в двух вариантах, в каждом из которых будет по 30 вопросов. Для теста 2018 года организаторы провели конкурс вопросов для всех желающих. Профессиональные историки отобрали лучшие задания, которые в результате вошли в итоговый тест.

Вопросы будут касаться военных операций Великой Отечественной войны, партизанского движения, военного руководства, культуры и быта тыла, передает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле акция пройдет 21 апреля в 14:00 в Доме учителя по адресу улица Ленина, 17. Для участия необходимо отправить предварительную заявку с фамилией и номером телефона координатору акции Данилу Кукутину на электронный адрес kukutin@yandex.ru.

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