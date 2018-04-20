Тагильчане смогут принять участие во всероссийской акции «Тест по истории ВОВ»

Тестирование пройдет в двух вариантах, в каждом из которых будет по 30 вопросов. Для теста 2018 года организаторы провели конкурс вопросов для всех желающих. Профессиональные историки отобрали лучшие задания, которые в результате вошли в итоговый тест.