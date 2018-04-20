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Новости Нижнего Тагила

Несколько ТЦ в Екатеринбурге могут быть закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

20 апреля 2018, 11:35Добавить новость
Екатеринбург,Пассаж,гринвич,пожарная безопасность,проверка,Кемерово,торговые центры,Илья Клюжин,иск,суд,прокуратура
В Екатеринбурге прокуратура подала иск в суд на ТРЦ «Гринвич» и ТРЦ «Пассаж» за несоблюдение норм пожарной безопасности.

После проверки торговых центров прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть ТЦ «Пассаж», поскольку стены в ТЦ выполнены из горючих материалов, заблокированы запасные выходы и у некоторых магазинов не заключены договоры на обслуживание систем оповещения. До устранения нарушений торговый центр требуют закрыть.

Какие претензии у сотрудников ведомства возникли к «Гринвичу» пока неизвестно.

Представитель руководства торговых центров Илья Клюжин сообщил, что иска в отношении «Гринвича» у прокуратуры нет, а также опроверг информацию о закрытии «Пассажа».

Ранее прокуратура заявляла о 3 ТЦ, которые будут закрыты в Екатеринбурге, однако конкретно какие не сообщалось. Также сегодня стало известно, что суд закрыл досуговый центр Guru. Всего около 1800 нарушений пожарной безопасности выявлено в торговых центрах Екатеринбурга.

Проверки российских торговых центров начались после пожара в Кемерово, пишет Е.1.

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