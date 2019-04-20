2 тыс. тагильских работодателей получат доступ к данным о предпенсионерах

В соответствии с законом для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предусмотрено освобождение на два рабочих дня для прохождения диспансеризации. Самостоятельно работодатель может узнать о статусе предпенсионера только в случае выхода на пенсию на общих основаниях, во всех иных ситуациях требуется информация из Пенсионного фонда. Чтобы иметь доступ к этим данным организациям необходимо заключить дополнительное соглашение.

Из более 8,5 тыс. 22% компаний уже подписали его, ещё 500 заявлений находятся на стадии подписания. В ПФ РФ отмечают, что заключение допсоглашения не потребует от работодателя дополнительных финансовых вложений. Использоваться будет то же ПО, что и для представления отчетных документов в орган Пенсионного фонда и документов для назначения пенсий сотрудникам в электронном виде.