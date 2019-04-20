Фестиваль постной кухни в Нижнем Тагиле. Онлайн TagilCity.ru
Сегодня, 10:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В субботу, 20 апреля, в Нижнем Тагиле впервые пройдёт фестиваль постной кухни. Тагильчан и гостей города ждут на мероприятии с 11 до 16 часов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Журналисты Tagilcity.ru рассказывают о фестивале в режиме онлайн.
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