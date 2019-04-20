Сообщение о массовом сбое энергоснабжения в Подмосковье не подтвердилось

Провод между третьей и четвертой опорами воздушной ЛЭП 110 кВ «Апаренки - Гоголево», находящейся на балансе ПАО «МОЭСК», повредила большегрузная техника неустановленной организации, проводившая несанкционированные работы. В результате аварии без света остались 1,9 тысячи абонентов.

Как сообщили «Новые известия», в настоящее время энергетики заканчивают последние восстановительные мероприятия. Благодаря качественной работе автоматики в течение часа удалось запитать по резервной схеме электроснабжения всех потребителей.

Энергетики просят не забывать о том, что соблюдать постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 обязаны все лица без исключения. В указанном документе прописаны правила эксплуатации линий высоковольтной передачи и охранных зон, прилегающих к ним. Так, лицам и компаниям строго запрещено организовывать в охранных зонах массовые мероприятия с большим количеством людей и производить действия, приводящие к нарушениям и сбоям в работе линий энергопередачи. Граждан просят помнить, что нарушения в большинстве случаев приводят к пожарам, повреждению имущества населения и организаций, гибели людей.

О замеченных нарушениях можно сообщить по бесплатному телефону «Светлой линии» ПАО «МОЭСК»​ 8-800-700-40-70