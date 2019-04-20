Сообщение о массовом сбое энергоснабжения в Подмосковье не подтвердилось
В Ленинском районе Московской области и части города Видное восстановили энергоснабжение, произошедшее 20 апреля из-за повреждения провода, сообщили «Новые известия».
Провод между третьей и четвертой опорами воздушной ЛЭП 110 кВ «Апаренки - Гоголево», находящейся на балансе ПАО «МОЭСК», повредила большегрузная техника неустановленной организации, проводившая несанкционированные работы. В результате аварии без света остались 1,9 тысячи абонентов.
Как сообщили «Новые известия», в настоящее время энергетики заканчивают последние восстановительные мероприятия. Благодаря качественной работе автоматики в течение часа удалось запитать по резервной схеме электроснабжения всех потребителей.
Энергетики просят не забывать о том, что соблюдать постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 обязаны все лица без исключения. В указанном документе прописаны правила эксплуатации линий высоковольтной передачи и охранных зон, прилегающих к ним. Так, лицам и компаниям строго запрещено организовывать в охранных зонах массовые мероприятия с большим количеством людей и производить действия, приводящие к нарушениям и сбоям в работе линий энергопередачи. Граждан просят помнить, что нарушения в большинстве случаев приводят к пожарам, повреждению имущества населения и организаций, гибели людей.
О замеченных нарушениях можно сообщить по бесплатному телефону «Светлой линии» ПАО «МОЭСК» 8-800-700-40-70
При проведении работ в охранной зоне необходимо заранее получить разрешение в филиале МОЭСК. На официальном сайте организации (www.moesk.ru) в разделе «О компании/Филиалы» можно узнать, какой филиал отвечает за ту или иную зону.