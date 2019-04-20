В Екатеринбурге появится должность главного градостроителя
Сегодня, 11:13ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что необходимо ввести должность главного градостроителя уральской столицы, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, в Екатеринбурге был определен состав Градостроительного совета.
По словам Высокинского, планируется создание Архитектурного совета, в состав которого войдут творческие люди. Новое ведомство будут отвечать за внешний облик города.
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