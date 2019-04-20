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В Екатеринбурге появится должность главного градостроителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге появится должность главного градостроителя

Сегодня, 11:13ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
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