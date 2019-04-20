В Екатеринбурге сторонники Храма-на-Драме открыли банк социальных идей

Пост с предложением о создании социального банка появился вечером 19 апреля и на момент выхода этой новости собрал 30 комментариев.

Сегодня мы открываем Банк социальных идей. Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм - это Школа Добра и Милосердия,написала администрация сообщества.

Среди предложенных вариантов есть мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для людей с ОВЗ, «Центр координации добра», детский сад, театрально-спортивный зал для молодёжи, танцевальный Open Air и многофункциональный лекторий. Некоторые пользователи предлагают облагородить территорию вокруг храма и даже прикрепляют варианты оформления.