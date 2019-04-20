В Екатеринбурге сторонники Храма-на-Драме открыли банк социальных идей
Сторонники строительства Храма святой Екатерины обратились к подписчикам в социальных сетях с предложением поделиться мечтами и мыслями о том, какие социально-значимые проекты можно будет организовывать на базе храма, сообщается на странице «Храм Святой Екатерины» в социальной сети «ВКонтакте».
Пост с предложением о создании социального банка появился вечером 19 апреля и на момент выхода этой новости собрал 30 комментариев.
Сегодня мы открываем Банк социальных идей. Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм - это Школа Добра и Милосердия,написала администрация сообщества.
Среди предложенных вариантов есть мастер-классы по декоративно-прикладному искусству для людей с ОВЗ, «Центр координации добра», детский сад, театрально-спортивный зал для молодёжи, танцевальный Open Air и многофункциональный лекторий. Некоторые пользователи предлагают облагородить территорию вокруг храма и даже прикрепляют варианты оформления.
Строительство Храма святой Екатерины планируется начать летом 2019 года в сквере на берегу Исети и закончить через четыре года к 300-летию Екатеринбурга. Чтобы горожане не потеряли привычное место отдыха, предлагается возле храма разбить парк и смотровую площадку с видом на пруд.