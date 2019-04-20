В мэрии Екатеринбурга появятся бронзовые портреты Ройзмана и Якоба
Сегодня, 09:50ОбществоФото: Официальный портал Екатеринбурга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В администрации Екатеринбурга установят бронзовые медальоны с портретами экс-главы мэрии Александра Якоба и бывшего мэра города Евгения Ройзмана, сообщает интернет-газета Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Медальоны появятся на третьем этаже здания, в правом крыле, где сейчас располагается экспозиция медальонов предыдущих глав уральской столицы. В настоящий момент для изготовления новых портретов ищут бронзу.
Было принято решение сделать портреты обоих, так как они вместе руководили городом, сказал глава Института муниципального управления Игорь Выдрин.
По его словам, место осталось лишь для одного портрета, поэтому планируется реорганизация выставки.
Напомним, Евгений Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга и являлся председателем гордумы с 2013 по 2018 годы. Александр Якоб возглавлял администрацию уральской столицы с 2010 по 2018 годы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей