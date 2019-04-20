В мэрии Екатеринбурга появятся бронзовые портреты Ройзмана и Якоба

Медальоны появятся на третьем этаже здания, в правом крыле, где сейчас располагается экспозиция медальонов предыдущих глав уральской столицы. В настоящий момент для изготовления новых портретов ищут бронзу.

Было принято решение сделать портреты обоих, так как они вместе руководили городом, сказал глава Института муниципального управления Игорь Выдрин.

По его словам, место осталось лишь для одного портрета, поэтому планируется реорганизация выставки.