Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Супруги Пинаевы показали мастер-класс по приготовлению свекольного салата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ehfnaoqhdha

Супруги Пинаевы показали мастер-класс по приготовлению свекольного салата

Сегодня, 13:48ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте
также
Тагильчане хотят международную выставку, музыкальный фестиваль и марафон
Доход мэра Нижнего Тагила вырос на миллион из-за продажи внедорожника
«Большой позор, что государство не готово было помочь в его начинаниях»