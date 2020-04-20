«Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле пройдёт онлайн

В акции «Бессмертный полк дома» будут задействованы городские телеканалы. По замыслу организаторов, все праздничные дни в телеэфире, социальных сетях и на светодиодном экране на Театральной площади будут транслироваться видеоматериалы с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Мы не имеем права оставить самую значимую дату в истории нашей страны без внимания, подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

Присоединиться к акции, которую символично назвали «Праздник в сердце», смогут все тагильчане - для этого 9 мая они смогут разместить фотографии героев войны в окнах домов. Ветеранов планируется поздравить через интернет-ресурсы.

Подключатся к акции учреждения дополнительного образования, досуговые центры, а также спортивные школы Нижнего Тагила. На сайтах школ планируется разместить тематические рубрики с фотоматериалами и информацией о героях Победы.