«Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле пройдёт онлайн

Все праздничные акции, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в Нижнем Тагиле в режиме онлайн или будут перенесены на электронные площадки. Такое решение было принято 20 апреля на заседании организационного комитета.
В акции «Бессмертный полк дома» будут задействованы городские телеканалы. По замыслу организаторов, все праздничные дни в телеэфире, социальных сетях и на светодиодном экране на Театральной площади будут транслироваться видеоматериалы с портретами участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Мы не имеем права оставить самую значимую дату в истории нашей страны без внимания, подчеркнул глава города Владислав Пинаев.
Присоединиться к акции, которую символично назвали «Праздник в сердце», смогут все тагильчане - для этого 9 мая они смогут разместить фотографии героев войны в окнах домов. Ветеранов планируется поздравить через интернет-ресурсы.
Подключатся к акции учреждения дополнительного образования, досуговые центры, а также спортивные школы Нижнего Тагила. На сайтах школ планируется разместить тематические рубрики с фотоматериалами и информацией о героях Победы.
Мероприятия по возложению цветов к памятникам и мемориальным комплексам, посвященным участникам Великой Отечественной войны, пройдут с 7 по 12 мая. Число участников торжеств будет ограничено.