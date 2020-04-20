Екатеринбургские нейрохирурги спасли четырехлетнего ребенка после ДТП
В Екатеринбурге нейрохирурги областной детской клинической больницы спасли четырехлетнего ребенка после ДТП, сообщается на информационном портале Свердловской области.
Ребенок поступил в больницу с переломом черепа со смещением структур головного мозга. Его состояние оценивалось как крайне тяжелая. Диагностирована черепно-мозговая травма и оскольчатый перелом глазной орбиты.
По словам заведующего хирургическим отделением № 3 Алексея Сухарева была проведена работа по восстановлению глазной орбиты. Кроме того, для предотвращения сдавливания головного мозга, врачи удалили костный фрагмент и сохранили его, чтобы позднее вернуть на прежнее место, когда состояние ребенка станет стабильным.
После проведенной операции ребенок находился в стационаре. Через три месяца ему была проведена повторная операция по закрытию дефекта черепа. На данный момент ребенок выписан. По словам врачей, значимые неврологические нарушения у пациента отсутствуют.