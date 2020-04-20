Екатеринбургские нейрохирурги спасли четырехлетнего ребенка после ДТП

Ребенок поступил в больницу с переломом черепа со смещением структур головного мозга. Его состояние оценивалось как крайне тяжелая. Диагностирована черепно-мозговая травма и оскольчатый перелом глазной орбиты.

По словам заведующего хирургическим отделением № 3 Алексея Сухарева была проведена работа по восстановлению глазной орбиты. Кроме того, для предотвращения сдавливания головного мозга, врачи удалили костный фрагмент и сохранили его, чтобы позднее вернуть на прежнее место, когда состояние ребенка станет стабильным.