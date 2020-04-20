Эвакуированный из Таиланда свердловчанин нанес себе травмы в обсерваторе
Вчера, 23:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Один из прилетевших из Таиланда свердловчан травмировал себя, потребовав, чтобы его выпустили из обсерватора, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Самолет из Таиланда прилетел в Екатеринбург 19 апреля. Туристов поместили в обсерватор на базе спорткомплекса «Курганово».
Директор спорткомплекса рассказала, что после заселения мужчина попытался навредить себе. Ему оказали первую помощь, после этого госпитализировали в больницу. По информации источника в силовых структурах, ранее мужчина пытался решать проблемы подобным способом. Травмы, которые он нанес себе, оказались не смертельными. На данный момент решается вопрос о его помещении в психиатрическую лечебницу.
Кроме того, три человека из числа помещенных на карантин потребовали себе номера получше. Когда они получили отказ, то заявили о начале голодовки.
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