Форум «Актуальные проблемы недропользования» состоялся в онлайн-режиме

Впервые за восемнадцать лет свыше восьми сотен докладчиков представили свои научные проекты из дома, осуществляя прямую трансляцию в интернете. В общем за презентациями наблюдали полторы тысячи человек, пишет karelinform.ru.

В этом году на конкурсе действовало семнадцать одновременных секций. Наиболее посещаемым стало заседание по теме «Актуальные проблемы и противоречия развития современного общества», проводимое в первый раз в этом году. Онлайн-трансляцию новой секции за два дня посмотрели триста двадцать четыре человека. В числе стандартных для форума номинаций наиболее интересными оказались «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а также «Информационно-телекоммуникационные технологии и цифровая трансформация».

Со слов ректора Горного университета Владимира Литвиненко, онлайн-режим не стал препятствием для того, чтобы исследователи принимали участие в дискуссиях, представляли свои работы и слушали мнение специалистов.

Он отметил, что форум «Актуальные проблемы недропользования» на протяжение восемнадцати лет является трамплином в науку или профессию для многих студентов и аспирантов. По его словам, проведение конкурса в период самоизоляции представляет особую важность для молодых исследователей.