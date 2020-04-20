Мишустину предложили прировнять мигрантов к гражданам России на время пандемии
Сегодня, 11:05ОбществоФото: pixabay.com
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило премьер-министру РФ Михаилу Мишустину приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России, чтобы они могли получать пособие по безработице, сообщает «ТАСС».
Сюжеты: Коронавирус
Соответствующее письмо было направлено гендиректором организации Светланой Чупшевой.
«Уралинформбюро» сообщает, что кроме пособия по безработице мигранты смогут претендовать и на другие льготы и выплаты в сфере поддержки занятости.
Глава АСИ указала, что подобная мера была применена в Португалии, где 580 тысяч мигрантов приравняли к гражданам страны на время пандемии.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении пособия по безработице до размера МРОТ. Теперь сумма пособия составляет 12 130 тысяч рублей. Выплаты могут получить граждане, которые остались без работы после 1 марта 2020 года.
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