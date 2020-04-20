Мишустину предложили прировнять мигрантов к гражданам России на время пандемии

Соответствующее письмо было направлено гендиректором организации Светланой Чупшевой.

«Уралинформбюро» сообщает, что кроме пособия по безработице мигранты смогут претендовать и на другие льготы и выплаты в сфере поддержки занятости.

Глава АСИ указала, что подобная мера была применена в Португалии, где 580 тысяч мигрантов приравняли к гражданам страны на время пандемии.