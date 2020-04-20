На Урале ввели ограничения на продажу алкоголя

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Теперь торговать спиртным в Свердловской области будут в строго определённое время – с 10 до 19 часов, сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. Глава региона уже подписал соответствующий указ.
По информации областного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, законодательный акт был подписан в рамках режима повышенной готовности, действующего в регионе. Исполнение данного указа будет находиться под тщательным контролем.
Из-за введённых ранее ограничений в Свердловской области большая часть магазинов закрыты. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции.
В регионе на 20 апреля официально подтверждено 149 случаев заражения коронавирусом. По всей России зарегистрировано 47 тыс. случаев заболевания.
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