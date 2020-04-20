Пасха онлайн, новый заболевший и театры на «удаленке». Итоги недели в Нижнем Тагиле

В минувшие выходные стало известно, что еще один тагильчанин заразился коронавирусом. Итого в городе официально подтверждены шесть случаев заболевания.

Роспотребнадзор сообщил количество новых заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

Тагильские бары и рестораны рассказали, как и они подстраиваются под условия режима жесткой самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

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Не расслабляются и театры. Они готовят спектакли и проводят онлайн-трансляции для зрителей. Даже читают сказки для детей. Конечно, театры скучают по зрителям. Сказалось это и на финансовом состоянии учреждений, нет спектаклей — нет дохода.

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А еще мы узнали о работе волонтеров-медиков. Об этом в интервью рассказала замдиректора по воспитательной работе нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Марина Казанцева. Ребята помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, привозят им продукты и выполняют небольшие поручения.

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О том, как проходит самоизоляция в Беларуси, рассказал тагильчанин Владимир Мягдеев. Он уехал туда в разгар пандемии.

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В минувшие выходные православные тагильчане отпраздновали Пасху. Богослужение можно было посмотреть онлайн. Горожан призывали не покидать дома и не рисковать своим здоровьем и здоровьем близки. Послушались не все.