Пасха онлайн, новый заболевший и театры на «удаленке». Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вспоминаем главные события минувшей недели в Нижнем Тагиле.
В минувшие выходные стало известно, что еще один тагильчанин заразился коронавирусом. Итого в городе официально подтверждены шесть случаев заболевания.
Тагильские бары и рестораны рассказали, как и они подстраиваются под условия режима жесткой самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Не расслабляются и театры. Они готовят спектакли и проводят онлайн-трансляции для зрителей. Даже читают сказки для детей. Конечно, театры скучают по зрителям. Сказалось это и на финансовом состоянии учреждений, нет спектаклей — нет дохода.
А еще мы узнали о работе волонтеров-медиков. Об этом в интервью рассказала замдиректора по воспитательной работе нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК» Марина Казанцева. Ребята помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, привозят им продукты и выполняют небольшие поручения.
О том, как проходит самоизоляция в Беларуси, рассказал тагильчанин Владимир Мягдеев. Он уехал туда в разгар пандемии.
В минувшие выходные православные тагильчане отпраздновали Пасху. Богослужение можно было посмотреть онлайн. Горожан призывали не покидать дома и не рисковать своим здоровьем и здоровьем близки. Послушались не все.