Полная изоляция, день двадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле за сутки не зафиксировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом. Лаборатории продолжают тестирование. Стало известно об изменениях правил покупки билетов на автовокзале, а также о проведении «Библионочи» онлайн. Что интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
Лаборатории в Нижнем Тагиле продолжают работу и проводят исследования на коронавирус. Так, за выходные проведено 1 067 исследований анализов на заболевание, обследование прошли 975 человек.
На странице Евгения Куйвашева в Instagram одна из жительниц города пожаловалась на отсутствие медицинских масок в поликлиниках.
Еще одна тагильчанка задала вопрос губернатору, почему непродовольственные ритейлеры не внесены в список сфер, пострадавших из-за коронавируса.
Кроме того, проводится дезинфекция улиц. Об этом сообщил МУП «Тагилдорстрой» на своей странице «Дороги без дураков» во «Вконтакте».
С завтрашнего дня в Нижнем Тагиле на автовокзале билеты на рейсы начнут продавать только при наличии паспорта.
Каждый год в городе проходит литературный праздник под названием «Библионочь». В этот раз он будет проводиться в онлайн-формате.
Волонтеры из Нижнего Тагила продолжают рассказывать на своей странице в «Инстаграм» о помощи пенсионерам и маломобильным гражданам.
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#МЫВМЕСТЕ🙌🏻 Мы не перестаем говорить спасибо всем нашим волонтерам! На сегодняшний день число получивших помощь от волонтерского штаба г. Нижний Тагил составляет более 1000 человек! Благодаря волонтерам-медикам пожилые и маломобильные граждане имеют возможность не подвергать свое здоровье опасности. Волонтеры доставляют необходимые продукты и лекарства всем, кто соблюдает временную самоизоляцию.🏡 ❤️Мы желаем всему штабу волонтеров-медиков и всей команде волонтеров сохранять положительный настрой, чтобы ваши добрые дела подкреплялись только приятными эмоциями!!! ☀ #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #ЗдоровыйУралец #семьявм #ОНФпомощь #лучшедома #ФондПрезидентскихГрантов #ПобедителиВторогоКонкурса20
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Сегодня в городе пасмурная погода, но на улицах достаточно много людей. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом. Так, по данным на 16.00 он составляет 2,7 балла. По сравнению со вчерашним днем, на улице больше людей. Вчера индекс составил в среднем 3,7 балла. Напомним, что информация предоставляется сервисом для ознакомления и не может быть использована для оценки среднего количества людей на улицах.
За последние сутки в Свердловской области подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Новые зараженные находятся в Екатеринбурге и Первоуральске. В Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано, в городе шестеро заболевших.