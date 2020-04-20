Полная изоляция, день двадцатый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Лаборатории в Нижнем Тагиле продолжают работу и проводят исследования на коронавирус. Так, за выходные проведено 1 067 исследований анализов на заболевание, обследование прошли 975 человек.

За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле провели более тысячи исследований на COVID-19

На странице Евгения Куйвашева в Instagram одна из жительниц города пожаловалась на отсутствие медицинских масок в поликлиниках.

Жительница пожаловалась на отсутствие масок Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Еще одна тагильчанка задала вопрос губернатору, почему непродовольственные ритейлеры не внесены в список сфер, пострадавших из-за коронавируса.

Жалоба предпринимателя Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Кроме того, проводится дезинфекция улиц. Об этом сообщил МУП «Тагилдорстрой» на своей странице «Дороги без дураков» во «Вконтакте».

С завтрашнего дня в Нижнем Тагиле на автовокзале билеты на рейсы начнут продавать только при наличии паспорта.

В Нижнем Тагиле с 21 апреля билеты на автовокзале будут продавать по паспорту

Каждый год в городе проходит литературный праздник под названием «Библионочь». В этот раз он будет проводиться в онлайн-формате.

В Нижнем Тагиле пройдет литературный праздник «Библионочь» в режиме онлайн

Волонтеры из Нижнего Тагила продолжают рассказывать на своей странице в «Инстаграм» о помощи пенсионерам и маломобильным гражданам.

Сегодня в городе пасмурная погода, но на улицах достаточно много людей. Об этом свидетельствует индекс самоизоляции, рассчитываемый Яндексом. Так, по данным на 16.00 он составляет 2,7 балла. По сравнению со вчерашним днем, на улице больше людей. Вчера индекс составил в среднем 3,7 балла. Напомним, что информация предоставляется сервисом для ознакомления и не может быть использована для оценки среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

За последние сутки в Свердловской области подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Новые зараженные находятся в Екатеринбурге и Первоуральске. В Нижнем Тагиле новых случаев коронавируса не зафиксировано, в городе шестеро заболевших.