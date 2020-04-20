Пришедшим в храмы на Пасху уральцам не выписали ни одного штрафа

В ночь на 19 апреля все патрули из сотрудников ГИБДД и ППС были ориентированы на поддержание общественного порядка и профилактику преступлений и правонарушений во время праздника. Согласно данным министерства общественной безопасности Свердловской области, материалов в отношении верующих на настоящий момент не поступало.

Главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских 13 апреля подписал постановление о запрете массовых религиозных обрядов и церемоний, а также посещения кладбищ. 15 апреля с призывом встречать Пасху дома обратился и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.