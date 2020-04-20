РБК: министр здравоохранения хотел утаить вспышку COVID-19 в больнице Екатеринбурга

16 апреля Цветков заявлял журналистам, что медик не выходил на работу, как только стало известно, что в его подъезде есть человек, зараженный коронавирусом.

В больнице № 1 один из медработников, который не выходил на работу, находится под наблюдением, так как является контактным по подъезду, цитировал слова министра «Коммерсант».

Также Цветков пояснял, что диагноз ни у кого из персонала медучреждения не подтвердился.