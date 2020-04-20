РБК: министр здравоохранения хотел утаить вспышку COVID-19 в больнице Екатеринбурга
В Екатеринбурге в больнице коронавирусом предварительно заразился 91 человек. Ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявлял о том, что медик, который был инфицирован, не контактирует с коллегами и пациентами, пишет РБК.
16 апреля Цветков заявлял журналистам, что медик не выходил на работу, как только стало известно, что в его подъезде есть человек, зараженный коронавирусом.
В больнице № 1 один из медработников, который не выходил на работу, находится под наблюдением, так как является контактным по подъезду, цитировал слова министра «Коммерсант».
Также Цветков пояснял, что диагноз ни у кого из персонала медучреждения не подтвердился.
18 апреля больницу закрыли на карантин. 20 апреля стало известно, что в больнице предварительно коронавирусом заразился 91 человек. В пресс-службе свердловского минздрава изданию не смогли дать оперативный комментарий о том, знал ли Цветков о том, что врач продолжает ходить на работу. Позднее в оперштабе рассказали, что причиной заражения стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологических требований.