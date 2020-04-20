Российским судам разрешили проводить заседания с использованием онлайн-сервисов

Так, участникам процесса разрешается проводить заседания по видеоконференции в WhatsApp.

На сегодняшний день таким способом уже пользуются в Свердловской и Вологодской областях. Участники дела подали ходатайство о рассмотрении дела в дистанционном формате через мессенджер. Суд счел возможным удовлетворить просьбу.

По словам главы Совета судей, участники при этом должны иметь возможность давать объяснения, приводить свои доводы и возражения по каждому из вопросов заседания. Кроме того, они могут заявить ходатайство, задать свои вопросы другим участникам процесса и принять участие в исследовании доказательств.