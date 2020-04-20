Российским судам разрешили проводить заседания с использованием онлайн-сервисов
Сегодня, 11:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В условиях пандемии коронавируса российским судам разрешили проводить заседания посредством использования онлайн-сервисов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Совета судей Виктора Момотова.
Сюжеты: Коронавирус
Так, участникам процесса разрешается проводить заседания по видеоконференции в WhatsApp.
На сегодняшний день таким способом уже пользуются в Свердловской и Вологодской областях. Участники дела подали ходатайство о рассмотрении дела в дистанционном формате через мессенджер. Суд счел возможным удовлетворить просьбу.
По словам главы Совета судей, участники при этом должны иметь возможность давать объяснения, приводить свои доводы и возражения по каждому из вопросов заседания. Кроме того, они могут заявить ходатайство, задать свои вопросы другим участникам процесса и принять участие в исследовании доказательств.
Так, проведение заседания в режиме онлайн возможно при условии, что об этом ходатайствуют участники процесса.
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