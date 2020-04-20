Свердловчане пожаловались губернатору на шумных соседей

К главе Свердловской области на странице в соцсети поступил вопрос о том, что из-за режима самоизоляции, когда все находятся дома, соседи часто слушают громко музыку. При этом в регионе по закону нельзя шуметь с 23:00 до 08:00 и в выходные с 18:00 до 11:00

Куйвашев напомнил, что за нарушение «закона о тишине» предусмотрены штрафы. Он посоветовал, договориться с соседями, если их поведение не нарушает законодательства. В противном случае, по словам губернатора, стоит обратиться в полицию.

Люди часто не задумываются, что кому-то мешают, пока им об этом не говорят, написал Евгений Куйвашев.