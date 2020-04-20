Свердловский губернатор отчитался о доходах за 2019 год

Сумма, заработанная губернатором в прошлом году, на 95 тысяч 500 рублей меньше, чем в 2018 году. Глава региона владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, в его пользовании находится квартира площадью 118,7 квадратных метров и доля в еще одной квартире в 131,7 квадратных метров.

Жена губернатора заработала в 2019 году 11 миллионов 557 тысяч рублей. Она является владелицей квартиры, нежилого помещения, автомобиля, а также доли в квартире и долей в двух нежилых помещениях.