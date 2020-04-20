Свердловский губернатор отчитался о доходах за 2019 год
Сегодня, 21:55ОбществоФото: Официальный сайт губернатора Свердловской области
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Доход Евгения Куйвашева за 2019 год ставил 5 миллионов 843 тысячи 901 рубль, пишет «Облгазета».
Сумма, заработанная губернатором в прошлом году, на 95 тысяч 500 рублей меньше, чем в 2018 году. Глава региона владеет квартирой площадью 144 квадратных метра, в его пользовании находится квартира площадью 118,7 квадратных метров и доля в еще одной квартире в 131,7 квадратных метров.
Жена губернатора заработала в 2019 году 11 миллионов 557 тысяч рублей. Она является владелицей квартиры, нежилого помещения, автомобиля, а также доли в квартире и долей в двух нежилых помещениях.
Вся недвижимость, которой владеет губернатор и его супруга, находится на территории России.
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