В Екатеринбург прибыли военные, контактировавшие с зараженными коронавирусом

Самолет с курсантами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала Прошлякова (ТВВИКУ) прибыл накануне. Как сообщил портал 72.RU, у 14 курсантов этого училища и одного гражданского был подтвержден коронавирус.

По данным портала E1, прибывшие курсанты контактировали с заболевшими. Всего их 40 человек.

В ЦВО информацию подтвердили и добавили, что теперь курсанты находятся под наблюдением медиков. Они проходят углубленное обследование в госпитале. По предварительным данным, у курсантов отсутствуют симптомы заболевания.

Там же отметили, что курсантов перевозили с соблюдением всех противоэпидемических мер. С гражданскими они не контактировали.