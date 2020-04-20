В Екатеринбурге прокуратура добилась предоставления жилья семье с детьми-инвалидами

Прокуратура провела проверку соблюдения прав граждан, которым требуется улучшение жилищных условий. В результате было выявлено, что семья, воспитывающая двух детей-инвалидов, получила квартиру от муниципалитета площадью 37,2 кв. м., что не соответствует установленным нормам. Дело в том, что эта площадь рассчитана только на одного ребенка-инвалида.