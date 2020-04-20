В Екатеринбурге у пациентов и врачей ЦГБ № 1 предварительно подтвержден коронавирус
Сегодня, 15:42ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбургской больнице № 1 у 78 пациентов и медиков предварительно подтверждено заболевание коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По его словам, источником распространения заболевания мог стать врач, который заразился от соседки, проживающей с ним в одном доме.
Также он отметил, что сейчас разрабатываются дополнительные меры защиты для предупреждения подобных ситуаций в будущем. Планируется для медиков, работающих в инфекционных отделениях, выделить на время пандемии номера в гостиницах и отелях Екатеринбурга.
Куйвашев заявил, что это решение не позволит допустить распространения заболевания по городу. Кроме того, он рассказал, что 77 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в тяжелом.
За последние сутки в регионе выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных составляет 141 человек.
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