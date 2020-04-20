В Екатеринбурге у пациентов и врачей ЦГБ № 1 предварительно подтвержден коронавирус

По его словам, источником распространения заболевания мог стать врач, который заразился от соседки, проживающей с ним в одном доме.

Также он отметил, что сейчас разрабатываются дополнительные меры защиты для предупреждения подобных ситуаций в будущем. Планируется для медиков, работающих в инфекционных отделениях, выделить на время пандемии номера в гостиницах и отелях Екатеринбурга.

Куйвашев заявил, что это решение не позволит допустить распространения заболевания по городу. Кроме того, он рассказал, что 77 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один — в тяжелом.