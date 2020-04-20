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#300лет
В Екатеринбурге у пациентов и врачей ЦГБ № 1 предварительно подтвержден коронавирус
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Екатеринбурге у пациентов и врачей ЦГБ № 1 предварительно подтвержден коронавирус

Сегодня, 15:42ОбществоФото: pixabay.com
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