В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче

Поправки призваны обеспечить ограничения для собственников земельных участков, которые они должны будут соблюдать в интересах соседей.

Глава комитета рассказал, что собственник формально не сможет возражать против шума, дыма, запахов с другого участка, но только до тех пор, пока это не мешает использованию его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленного норматива. В противном случае собственник может потребовать устранить нарушения.

Более того, поправки запрещают строительство колодцев, которые мешают поступать воде на соседний участок, возводить канализационные сооружения, загрязняющие соседний участок.