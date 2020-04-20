В Госдуме разработали поправки о правах соседей по даче

Государственная дума разработала поправки, которые помогут регулировать споры между дачными соседями, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенникова.
Поправки призваны обеспечить ограничения для собственников земельных участков, которые они должны будут соблюдать в интересах соседей.
Глава комитета рассказал, что собственник формально не сможет возражать против шума, дыма, запахов с другого участка, но только до тех пор, пока это не мешает использованию его земельного участка или оказывает такое влияние, которое не превышает установленного норматива. В противном случае собственник может потребовать устранить нарушения.
Более того, поправки запрещают строительство колодцев, которые мешают поступать воде на соседний участок, возводить канализационные сооружения, загрязняющие соседний участок.
Депутат отметил, что законопроектом также будет закреплено, что земля и все, что на ней расположено, будут составлять один объект с одним кадастровым номером.