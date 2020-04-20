В Нижнем Тагиле с 21 апреля билеты на автовокзале будут продавать по паспорту
Сегодня, 13:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле с 21 апреля все билеты на автобусные рейсы будут продаваться по паспорту, сообщил TagilCity.ru начальник городского автовокзала Вячеслав Эйвазов.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
По его словам, губернатор Свердловской области подписал указ о продаже билетов пассажирам только при предъявлении паспорта или иного удостоверения личности.
Вышел указ губернатора Свердловской области, с 21 числа (апреля — прим. ред.) все билеты в любом направлении, пригородное или междугороднее, только по паспорту или удостоверению личности, рассказал TagilCity.ru Вячеслав Эйвазов.
Напомним, в Свердловской области по последним данным зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе действует режим самоизоляции, который продлен бессрочно, до особого распоряжения.
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