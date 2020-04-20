В Нижнем Тагиле с 21 апреля билеты на автовокзале будут продавать по паспорту

По его словам, губернатор Свердловской области подписал указ о продаже билетов пассажирам только при предъявлении паспорта или иного удостоверения личности.

Вышел указ губернатора Свердловской области, с 21 числа (апреля — прим. ред.) все билеты в любом направлении, пригородное или междугороднее, только по паспорту или удостоверению личности, рассказал TagilCity.ru Вячеслав Эйвазов.