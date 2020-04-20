В Нижнем Тагиле во время рейда сотрудники ГИБДД поймали троих пьяных водителей
Сегодня, 15:05ОбществоФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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В Нижнем Тагиле во время рейда сотрудниками ГИБДД было выявлено восемь нарушений правил дорожного движения, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
В ходе рейда было выявлено, что трое водителей управляют транспортом без наличия у них соответствующих прав, двое — находятся за рулем в состоянии опьянения, еще двое не выполнили требования сотрудников ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Один водитель был замечен в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения в течение года.
С начала 2020 года в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зарегистрировано 50 ДТП, в которых шесть человек погибли, 91 — получили травмы различной степени тяжести.
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