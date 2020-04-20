В Нижнем Тагиле во время рейда сотрудники ГИБДД поймали троих пьяных водителей

В ходе рейда было выявлено, что трое водителей управляют транспортом без наличия у них соответствующих прав, двое — находятся за рулем в состоянии опьянения, еще двое не выполнили требования сотрудников ГИБДД о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Один водитель был замечен в повторном управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения в течение года.