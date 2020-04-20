В Свердловской области третий год подряд зафиксирована убыль населения

Агентство составило список численности населения российских регионов с 2017 по 2020 год. Он основан на данных Росстата. Он показал, что в Свердловской области убывает население уже три года подряд.

Согласно данным аналитиков, регион находится на 31 месте из 85. На 1 января 2020 года количество жителей в области составило 4,3 миллиона человек. Так, естественный прирост уменьшился на 23,5 тысяч человек. Однако прирост мигрантов в регионе увеличился на 4,7 тысячи человек.