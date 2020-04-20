В Свердловской области третий год подряд зафиксирована убыль населения
Сегодня, 10:51ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области уже третий год подряд наблюдается убыль населения на 0,4%. Об этом свидетельствует исследование аналитиков агентства «РИА Рейтинг».
Агентство составило список численности населения российских регионов с 2017 по 2020 год. Он основан на данных Росстата. Он показал, что в Свердловской области убывает население уже три года подряд.
Согласно данным аналитиков, регион находится на 31 месте из 85. На 1 января 2020 года количество жителей в области составило 4,3 миллиона человек. Так, естественный прирост уменьшился на 23,5 тысяч человек. Однако прирост мигрантов в регионе увеличился на 4,7 тысячи человек.
Самый большой прирост населения наблюдается в Ингушетии, Севастополе и Ленинградской области, а минимальный — в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе. В 58 регионах численность населения убывает и только в трех — показатели остались прежними.
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