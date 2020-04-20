Жительница Екатеринбурга поселила в своей квартире двух петухов
Жительница Екатеринбурга Наталья поселила в своей квартире двух петухов. Они живут с ней уже девять лет, сообщает E1.
Наталья рассказывает, что Петя (имя первого петуха — прим. ред.) живет у нее уже девять лет. Второму петуху Бише — восемь лет.
Женщина рассказывает, что больше девяти лет назад она нашла на улице мелкого сокола — дербника. Он упал ей под ноги. Наталья отвезла его к ветеринару, выходила и оставила у себя.
Для сокола женщина брала замороженных цыплят в зоопарке. Один раз она забрала не замороженных, но забитых кормовых цыплят. Один из них оказался живым. Наталья его выходила.
Через год точно также у нее появился Биша. После этого цыплят она брать перестала.
Сокол у женщины улетел, так, у нее осталось только двое петухов. Первое время она их брала на дачу, но позднее перестала, так как они не привиты.
Пока хозяйка на работе, петухи сидят в вольере, а когда она дома — гуляют по квартире.
Кроме того, у Натальи есть кошка, но она за птицами не охотится.
Петухи будят окружающих, как и положено. Раньше они начинали кукарекать в 5.00, но теперь могут сделать это в 12.00. Соседи на птиц не жалуются, даже переживают, когда птицы не подают голоса в течение дня.
Кроме того, Наталья отметила, что Петя и Биша умные птицы и только кажется, что курица — «тупая птица».