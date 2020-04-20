Жительница Екатеринбурга поселила в своей квартире двух петухов

Наталья рассказывает, что Петя (имя первого петуха — прим. ред.) живет у нее уже девять лет. Второму петуху Бише — восемь лет.

Женщина рассказывает, что больше девяти лет назад она нашла на улице мелкого сокола — дербника. Он упал ей под ноги. Наталья отвезла его к ветеринару, выходила и оставила у себя.

Для сокола женщина брала замороженных цыплят в зоопарке. Один раз она забрала не замороженных, но забитых кормовых цыплят. Один из них оказался живым. Наталья его выходила.

Через год точно также у нее появился Биша. После этого цыплят она брать перестала.

Сокол у женщины улетел, так, у нее осталось только двое петухов. Первое время она их брала на дачу, но позднее перестала, так как они не привиты.

Пока хозяйка на работе, петухи сидят в вольере, а когда она дома — гуляют по квартире.

Кроме того, у Натальи есть кошка, но она за птицами не охотится.

Петухи будят окружающих, как и положено. Раньше они начинали кукарекать в 5.00, но теперь могут сделать это в 12.00. Соседи на птиц не жалуются, даже переживают, когда птицы не подают голоса в течение дня.