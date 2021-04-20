Акция «Бессметный полк» в России перенесена на июнь

Акция «Бессметный полк» в России перенесена на июнь
Сегодня, 11:01ОбществоФото: pixabay.com
Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая должна была состояться в офлайн формате 9 мая, перенесли. Однако акция в онлайне все же пройдет в День Победы.

Традиционное шествие, посвященное ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, в этом году 9 мая пройдет только в онлайн формате. О переносе очного общероссийского шествия заявила сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, пишет Интерфакс.

По ее словам, проведение акции в очном формате возможно только при улучшении эпидемиологической обстановки.

Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате 24 июня 2021 года, сказала Цунаева на пресс-конференции в понедельник, 19 апреля.

Стоит отметить, что онлайн акция в День Победы все же состоится. Трансляции шествия «Бессмертного полка», которые начнутся в 15.00, пройдут во всех регионах России.

Подача заявок на участие в трансляциях стартовала 19 апреля.

Напомним, генеральная репетиция парада в Екатеринбурге в этом году впервые пройдет днем. Она назначена на 10 утра 7 мая.

Материалы по теме:
Россияобществодень ПобедыБессмертный полк9 Мая
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы