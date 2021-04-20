Акция «Бессметный полк» в России перенесена на июнь

Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая должна была состояться в офлайн формате 9 мая, перенесли. Однако акция в онлайне все же пройдет в День Победы.

Традиционное шествие, посвященное ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, в этом году 9 мая пройдет только в онлайн формате. О переносе очного общероссийского шествия заявила сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, пишет Интерфакс. По ее словам, проведение акции в очном формате возможно только при улучшении эпидемиологической обстановки. Очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится и мы сможем организовать шествие в очном формате 24 июня 2021 года, сказала Цунаева на пресс-конференции в понедельник, 19 апреля. Стоит отметить, что онлайн акция в День Победы все же состоится. Трансляции шествия «Бессмертного полка», которые начнутся в 15.00, пройдут во всех регионах России. Подача заявок на участие в трансляциях стартовала 19 апреля. Напомним, генеральная репетиция парада в Екатеринбурге в этом году впервые пройдет днем. Она назначена на 10 утра 7 мая. Генеральная репетиция парада Победы впервые пройдет днем в Екатеринбурге

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