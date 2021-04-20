Блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство Екатеринбурга

Блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство Екатеринбурга
Сегодня, 13:58ОбществоФото: личная страница Ильи Варламова в instagram
Известный блогер Илья Варламов раскритиковал благоустройство Екатеринбурга и работу мэрии.

Во время прогулки 20 апреля 2021 года Илья критикует администрацию города за плохое благоустройство, грязь и пыль на улицах, сообщает Е1.

Побывав на улице Московская, блогер раскритиковал остановочные комплексы, их внешний неопрятный вид и торчащие гвозди и арматуру из асфальта.

Он выделил отломанные части домов, облицовка которых отпадывает. На улицах находятся кучи строительного мусора.

Илье понравилась задумка дизайна набережной, но по мнению блогера, отломанные части портят вид инсталяции.

Молодой человек отметил, что благоустройство города делается не для людей, а для галочки.

В дневное время Илья Варламов был замечен в центре города у «Ельцин Центра». Также он гулял у «Алатыря» и Дворца молодежи.

Цель посещения блогером города Свердловской области не известна.

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