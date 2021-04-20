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DDos-атаке подвергся сайт АН «Между строк» из Нижнего Тагила

От DDos-атаки пострадал сайт АН «Между строк» из Нижнего Тагила. В результате издание потеряло около пяти рабочих часов, пытаясь вернуть себе управление сайтом.

Инцидент произошел утром 20 апреля. Технические специалисты объяснили, что атака произошла на базу данных. Об этом редакции TagilCity.ru рассказала главный редактор издания Наталья Вахонина. По ее словам, атаки производились на msql-сервер. Запросы поступали из различных стран, в числе которых Бразилия, Китай, Америка и Украина.

Около пяти рабочих часов мы потеряли, из-за чего были вынуждены выкладывать главные новости в соцсети. Это сказалось на настроении с утра. Было нервно и, если честно, самое главное: мы так и не поняли, с чем все это связано,рассказала TagilCity.ru Наталья Вахонина.

Она отметила, что данная атака — не первая, однако в этот раз пришлось потратить время на восстановление новостей за прошедшие сутки, которые также пропали.

Напомним, 24 марта хакеры второй раз взломали страницу свердловской телекомпании «ОТВ» во «Вконтакте». Злоумышленники отправили подписчикам ссылку, переход на которую ведет к потере логина и пароля от личной страницы пользователя.

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