Дегтярев поручил начать подготовку к отопительному сезону в Хабкрае

Дегтярев поручил начать подготовку к отопительному сезону в Хабкрае
Сегодня, 17:23ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
В Комсомольске-на-Амуре прошло расширенное заседание правительства Хабаровского края, на котором глава региона Михаил Дегтярев обсудил с общественностью вопросы ТЭК, ЖКХ, цифровизации края и социального развития Комсомольска.

По словам Дегтярева, в 2020 году северный завоз был осуществлен на месяц раньше, пишет transsibinfo.com. Врио губернатора дал задачу своему заму по ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку подготовить регион к предстоящему сезону холодов в соответствии с графиком.

Отмечается, что в 2020 году Дегтярев поручил полностью заменить в регионе устаревшие котельные. Из местного бюджета направили 15 млн рублей на запуск нового современного комплекса мощностью 1,7 Гкал/ч в Тырме, что позволило на треть снизить топливопотребление. Параллельно стартовало строительство объектов газоснабжения в восьми населенных пунктах. На сегодняшний момент около тысячи частных домов уже могут подключиться к газу.

Михаил Дегтярев также поставил задачу в текущем году подключить к интернету абсолютно все социально значимые объекты. По его словам, цифровые технологии нужно применять в управлении.

В течение двух лет планируется подключить к современным услугам связи 44 населенных пункта, где живут тысячи людей. В регионе также есть вся необходимая база для цифровизации региона, здесь 500 услуг оказываются дистанционно через портал uslugi27.ru, а местные МФЦ охватывают 99% населения.

На заседании Дегтярев также рассказал, что в план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре добавлены 44 пункта. Они опираются на производственные сферы и общественные инициативы. Врио губернатора заявил, что уже оговариваются соглашения о сотрудничестве с РЖД, Роснефтью и многими другими госкорпорациями.

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