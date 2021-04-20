Дегтярев поручил начать подготовку к отопительному сезону в Хабкрае

Отмечается, что в 2020 году Дегтярев поручил полностью заменить в регионе устаревшие котельные. Из местного бюджета направили 15 млн рублей на запуск нового современного комплекса мощностью 1,7 Гкал/ч в Тырме, что позволило на треть снизить топливопотребление. Параллельно стартовало строительство объектов газоснабжения в восьми населенных пунктах. На сегодняшний момент около тысячи частных домов уже могут подключиться к газу.