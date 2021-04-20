Дегтярев поручил начать подготовку к отопительному сезону в Хабкрае

По словам Дегтярева, в 2020 году северный завоз был осуществлен на месяц раньше, пишет transsibinfo.com. Врио губернатора дал задачу своему заму по ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку подготовить регион к предстоящему сезону холодов в соответствии с графиком.
Отмечается, что в 2020 году Дегтярев поручил полностью заменить в регионе устаревшие котельные. Из местного бюджета направили 15 млн рублей на запуск нового современного комплекса мощностью 1,7 Гкал/ч в Тырме, что позволило на треть снизить топливопотребление. Параллельно стартовало строительство объектов газоснабжения в восьми населенных пунктах. На сегодняшний момент около тысячи частных домов уже могут подключиться к газу.
Михаил Дегтярев также поставил задачу в текущем году подключить к интернету абсолютно все социально значимые объекты. По его словам, цифровые технологии нужно применять в управлении.
В течение двух лет планируется подключить к современным услугам связи 44 населенных пункта, где живут тысячи людей. В регионе также есть вся необходимая база для цифровизации региона, здесь 500 услуг оказываются дистанционно через портал uslugi27.ru, а местные МФЦ охватывают 99% населения.
На заседании Дегтярев также рассказал, что в план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре добавлены 44 пункта. Они опираются на производственные сферы и общественные инициативы. Врио губернатора заявил, что уже оговариваются соглашения о сотрудничестве с РЖД, Роснефтью и многими другими госкорпорациями.