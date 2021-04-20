Эксперты назвали самые опасные регионы в России для туризма

По итогам 2020 года Свастополь вышел на лидирующую позицию по росту количества зарегистрированных преступлений. По данным Генпрокуратуры, рост составил 44%. За это начальнику УМВД России по Севастополю Павлу Гищенко пришлось оправдаться и объяснить, что дело в рекордном росте потока туристов и приезжих, которые и совершают преступления.
Однако если уклонение от налогов отельерами не сказывается на простых гражданах, то встреча в переулке с преступником ни к чему хорошему не приведет. Как и обвинение в незаконном обороте наркотических средств.
Но тот факт, что в Севастополе заботятся о туристической безопасности не значит, что проблемы имеются только там. Главное понять, что вас больше всего пугает.
Об общем уровне преступности, убийства и коррупции, мы рассказывали в прошлом материале. Однако убийство является совсем крайностью. Вряд ли кому-то захочется испытать на себе, что такое особо тяжкое преступление, за которое виновный может получить более 10 лет заключения. В России особо тяжкие преступления имеют классификацию, к примеру, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, а также пара других категорий. Давай те узнаем, в каких регионах шанс столкнуться с подобным наиболее высок.
По данным Генпрокуратуры за 2020 год, даже не Тыва и Чукотка являются наиболее опасными по данному показателю, а туристические Псковская и Новгородская области. Главной особенностью особо тяжких преступлений является обязательное наличие умысла у человека. Если, например, в Тыве большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения и не спланированы заранее, то в Псковской, Курганской и Новгородской областях преступники понимают, что они делают.
Нет ничего хорошего и в том, чтобы оказаться в эпицентре террористического акта. И здесь есть причины для беспокойства. По данным статистики, за 10 лет количество террактов на территории России возросло. Так, в 2011 году было зафиксировано 622 преступления террористической направленности, а в 2020 — уже 2342. Таким образом, показатель вырос почти в 4 раза.
Однако ни в одном регионе России нет такой высокой вероятности оказаться в зоне террористических действий, как на Северном Кавказе. Даже Чечня, которая имеет низкий уровень преступности по статистике, по данному показателю находится в числе аутсайдеров. Так, например, в среднем по стране совершается в год по 1,6 теракта на 100 тысяч жителей.
Однако если в Дагестане и Чечне туризм еще не очень хорошо развит, то присутствие Крыма в списке худших настораживает. Там в 2020 году насчитывалось 70 терактов.
При этом террористическая угроза начала усиливаться в 2014 году, когда Крым был присоединен к России, а санкционное давление усилилось. В чем причина? Действительно террористы активизировались, или правоохранительные органы нагнетают, что есть постоянная опасность?
По мнению экспертов, террористическая угроза действительно растет.
а самом деле террористические организации активизировались в РФ. Почему? Есть ответ. Если посмотреть, кого привлекают за подготовку и совершение терактов — это жители бывших республик СССР, Средняя Азия и Кавказ. Не из Сирии приезжают, а вот оттуда, а там работа по предотвращению терроризма вообще никакая не ведется. Границы у нас практически открыты, они проникают сюда и обосновываются здесь, и они представляют опасность. Если не активизировать борьбу, то опасность для населения РФ будет расти, объясняет полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук Евгений Черноус.
Однако по мнению криминолог, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Института Экономики и культуры Ольга Дубягина с ним солидарна. Она отмечает, что немало в показатели статистики вносит модернизация нормативной базы.
Например, по словам эксперта, то что ранее признавалось хулиганством, теперь могут счесть за теракт.
Количество терактов у нас выросло. В 90-е годы были не столько теракты, сколько покушения на конкретных людей, пытались подорвать машину и еще 5 человек захватывали. Но это никак не связано с тем, что ввели какие-то санкции, говорит Ольга Дубягина.
Она добавила, что введение любых санкций более регламентирует правовое поле, и то, что ранее не признавалось признаком преступления, теперь уже таковым является. То есть преступления стали классифицироваться по более точечным признакам.
Изменения в законодательстве, о которых упоминает эксперт, тянут за собой и бюрократические последствия — перед силовиками меняются поставленные цели и задачи.
По мнению Евгения Черноуса, платочная система оценки результатов никуда не исчезла. Теперь появилось больше статей, под них можно подвести больше преступлений. Эксперт отмечает, что на протяжении 10-15 лет в Уголовный кодекс постоянно вводятся новые составы преступлений, связанные с террористическими актами.
Или они добавляются в статьи, которые уже были изменены путем дополнения, либо совершенно новые статьи образуются в УК и утверждаются законодателем. Когда эти статьи вводятся, через полгода начинают спрашивать — а что вы сделали, почему вы не выявляете преступления, поскольку законодатель определил, что они существуют? говорит Черноус.
Соответственно, добавляет он, оперативники и следователи начинают активно искать эти преступления. Так, например, в СССР было всего три статьи о преступлениях против общественной безопасности. Теперь их в разы больше.
Даже если вы никак не связаны с накотическими веществами, то это не исключает того, что вы не пострадаете от противоправных действий. И дел тут не в том, что наркодилеры заставляют работать на них обманом. Дело в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Любой человек может стать фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 228 УК РФ.
В топе худших находится Тыва, но наряду с ней сюда вошли туристические Псковская и Новгородская области. При этом, несмотря на общий тренд снижения преступности, в Новгородской области количество нарушений на одну тысячу жителей за 10 лет выросло на 83%, а в Псковской — на 127%. При этом громкое дело Ивана Голунова не просто привлекло внимание к проблеме, но и поспособствовало выявлению системы привлечения подставных понятых.
Начальник УМВД по Севастополю, когда в 2020 году говорил о росте преступности, отметил, что прибавка обуславливается и возросшим количеством регистраций по статье 228 УК РФ о незаконном обороте наркотиков. Для России это не удивительно, так как почти каждое десятое преступление связано с наркотиками. Их общая доля составляет 9,3%. А подбросить запрещенные вещества могут каждому, так что оказаться в тюрьме может даже самый законопослушный гражданин.
За небольшим экстримом отправиться можно в те регионы, где совершается наибольшее количество преступлений средней тяжести. То есть там можно нарваться на небольшой удар, кражу или что-то подобное. За такими ощущениями смело можно отправляться на Урал или Восток.
Просто «пощекотать» нервы можно на Алтае или Камчатке. А вот познакомиться с правоохранителями поближе и проверить свои навыки переговорщика в экстремальных ситуациях можно в Северной Осетии, Еврейской АО и Амурской области.
Если же хочется поиграть в супергероя, то дорога в Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.Особые экстремалы могут похвастаться деньгами в Псковской, Курганской и Новгородской областях. Тыва — регион для самых отчаянных, кто не хочет ничего выбирать, им подавай все и сразу.
Только когда окажетесь в передряге, то на помощь правоохранительных органов надеяться не стоит, равно как и на то, что виновные будут пойманы.
«Новые известия» сравнили количество выявленных преступлений с количеством найденных преступников.
В целом на 100 преступлений приходится 46 лиц, которые их совершили. И это еще учитывая тот факт, что система вынуждает органы выдавать желаемое за действительное.
Криминоог Ольга Дубягина отмечает, что сотрудникам правоохранительных органов важнее, чтобы цифры в отчетах подходили. По ее словам, все министерства подают данные так, что они хорошо работают и не признают своих ошибок. Плановые показатели имеются у каждого ведомства и каждое старается показать, что оно работает.
Полковник милиции в отставке Евгений Черноус рассказал, что кроме «палок» есть и иные причины, которые не позволяют бороться с преступностью настолько эффективно, насколько бы хотелось. Это и приоритетность задач, и кадровый голод. Рядовых бойцов Росгвардии хватает, но квалифицированных специалистов для раскрытия сложных дел не так много.
Планы по преступлениям как были в СССР, так и сейчас, ничего не изменилось. Но раскрываемость сейчас не идёт ни в какое сравнение с показателями СССР. Например, нынешние 40% раскрываемости квартирных краж, а в СССР 80% — это плохо считалось. Теперь же смирились, что квартирные кражи плохо раскрываются, то есть хромает оперативная работа, нет оперативной информации, говорит Черноус.
Он добавил, что за границей нет планов по раскрываемости. Но, если обратить внимание, по словам эксперта, на любой коллегии силового ведомства можно услышать доклады о росте или снижении уровня преступности — это и есть планы.
В России можно найти места для отдыха на любой вкус и кошелек. Да и получить свою долю адреналина не составит труда. Для этого даже не придется тратиться на дорогостоящие прыжки с парашюта, сплавы по горным рекам и горнолыжные курорты.