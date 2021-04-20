Эксперты назвали самые опасные регионы в России для туризма

а самом деле террористические организации активизировались в РФ. Почему? Есть ответ. Если посмотреть, кого привлекают за подготовку и совершение терактов — это жители бывших республик СССР, Средняя Азия и Кавказ. Не из Сирии приезжают, а вот оттуда, а там работа по предотвращению терроризма вообще никакая не ведется. Границы у нас практически открыты, они проникают сюда и обосновываются здесь, и они представляют опасность. Если не активизировать борьбу, то опасность для населения РФ будет расти, объясняет полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук Евгений Черноус.