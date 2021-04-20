Хейтеры затравили в соцсети мать 5 погибших детей в Бызово

Многодетную мать Тамару Щербинину, у которой погибли при пожаре пятеро детей из семи в селе Бызово, затравили в комментариях на ее странице «ВКонтакте».

Несмотря на то, что Тамара последний раз была на своей странице «ВКонтакте» 24 января 2021 года, ненавистники, а также те, кто хотят поддержать женщину, оставляют комментарии после уже опубликованных постов. Большинство из них негативные, хейтеры шутят над горем женщины. Так, например, под фотографией погибшей Устины, которую Тамара подписала как «Мамин пирожочек», один из пользователей 15 апреля, в день, когда случился пожар, написал: Ну как раз пирожочки и поедите. Фото: страница Тамары Щербинной "ВКонтакте" Другой комментатор 16 апреля написал: У тебя пирожок подгорел! Однако есть и те, кто поддерживает женщину в ее горе и советует не обращать внимание на злобные комментарии. Скорбим, бедная женщина. Не обращайте внимания на тех кто пишет вам гадости. Если они не правы, им вернётся это во 100 крат, пишут «ВКонтакте». В аккаунте Тамары Щербининой не так много постов, в основном на фотографиях она с подругой или с дочерью Устиной. О семье Тамары положительно высказываются ее соседи по селу. У них была обычная, благополучная семья, ничего плохого сказать не могу, рассказала редакции TagilCity.ru соседка Валентина. Напомним, пожар, в котором погибли пятеро детей из многодетной семьи, произошел в ночь с 14 на 15 апреля. Корреспондент редакции TagilCity.ru побывал на месте пожара и выяснил, как семья спасала детей из пожара и как они жили. Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним Тагилом 3 Фото Как семья спасала детей из пожара и как они жили: редакция TagilCity.ru побывала на месте трагедии в Бызово

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