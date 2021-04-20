Из-за комментария в соцсети свердловчанка лишилась пособий

Прихожу на почту, а мне говорят: «нельзя, ваш паспорт в черном списке». То есть теперь я вообще никак не могу получить деньги, которые даже не мои — это деньги на ребенка по закону. Он что теперь, тоже в списке экстремистов?поясняет женщина.