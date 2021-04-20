Из-за комментария в соцсети свердловчанка лишилась пособий

Из-за комментария в соцсети свердловчанка лишилась пособий
Сегодня, 18:21ОбществоФото: pixabay.com
Комментарий в социальной сети жительницы Сыктывкара стал причиной отказа в выплате пособий.

На 46-летнюю жительницу Сыктывкара заведено уголовное дело в ч.2 ст. 205.2 и ч.2 ст. 280 УК РФ «О призывах к терроризму и экстремизму». В социальной сети «ВКонтакте» за 2018–2020 годы она прокомментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности и освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. Правоохранительными органами были выдвинуты обвинения за неприязнь к чиновникам и президенту РФ, сообщает Znak.

На данный момент женщина ждет суда, находится под подпиской о невыезде и включена в «черный список» Росфинмониторинга. У нее на попечении шестилетний сын. Семья является малоимущей и основным источником доходов являются алименты и социальные выплаты на ребенка, так как обвиняемая является безработной. Ввиду открытого уголовного дела, выплаты «заморожены» на заблокированном счете.

Прихожу на почту, а мне говорят: «нельзя, ваш паспорт в черном списке». То есть теперь я вообще никак не могу получить деньги, которые даже не мои — это деньги на ребенка по закону. Он что теперь, тоже в списке экстремистов?поясняет женщина.

Женщина планирует опротестовать решение правоохранителей и требовать возврата получения алиментов и пособия в судебном органе.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов организовали обыск в квартире активиста из Нижнего Тагила Александра Потапова. Мужчина подозревается в оскорблении власти. Обыск произошел из-за комментария в паблике во «ВКонтакте» под материалом про строительство мусоросортировочного завода, который был опубликован в ноябре 2020 года.

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