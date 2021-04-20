Миллион в лотерею выиграла жительница Нижнего Тагила

Никогда не верила в свою удачливость, поэтому розыгрыш села смотреть без особой надежды. Когда узнала, что я такая везучая, эмоции были волнительные, все еще перевариваю эту новость. Всем знакомым рассказываю о выигрыше, а они не перестают удивляться, передает слова тагильчанки пресс-служба «Столото».