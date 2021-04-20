Миллион в лотерею выиграла жительница Нижнего Тагила

Специалист пенсионного фонда из Нижнего Тагила Ирина Елохина, которая приняла участие в лотерейном розыгрыше впервые, стала победительницей в 1369-м тираже «Русского лото». Как рассказала новоиспеченная миллионерша, билет ей подарили друзья.
Никогда не верила в свою удачливость, поэтому розыгрыш села смотреть без особой надежды. Когда узнала, что я такая везучая, эмоции были волнительные, все еще перевариваю эту новость. Всем знакомым рассказываю о выигрыше, а они не перестают удивляться, передает слова тагильчанки пресс-служба «Столото».
Ирина рассказала также, что потратить час выигрыша они с супругом планируют на покупку тура на круизном лайнере для родителей. Еще часть выигранных денег они хотят потратить на покупку нового автомобиля.
Напомним, в коне марта семья из Нижнего Тагила выиграла один миллион в лотерею. Выигрыш семья планирует потратить на закрытие остатка задолженности по ипотечному кредиту.