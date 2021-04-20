Обвиняемый в оскорблении Владимира Путина уралец избежал крупного штрафа

Шалинский районный суд принял решение закрыть административные дела в отношении мужчины. Два заседания прошли 20 апреля. По словам свердловчанина, на него были заведены два административных дела по статье 20.1 КоАП РФ об оскорблении человеческого достоинства и неуважении к государству из-за комментария под видео на YouTube. Мужчине грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей, сообщает Znak.