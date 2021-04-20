Обвиняемый в оскорблении Владимира Путина уралец избежал крупного штрафа

Обвиняемый в оскорблении Владимира Путина уралец избежал крупного штрафа
Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Житель поселка в Свердловской области, который обвинялся в оскорблении президента России Владимира Путина и «Единой России», избежал наказания.

Шалинский районный суд принял решение закрыть административные дела в отношении мужчины. Два заседания прошли 20 апреля. По словам свердловчанина, на него были заведены два административных дела по статье 20.1 КоАП РФ об оскорблении человеческого достоинства и неуважении к государству из-за комментария под видео на YouTube. Мужчине грозил штраф в размере до 200 тысяч рублей, сообщает Znak.

Адвокат Роман Качанов сообщил на своей странице в Facebook, что дела были закрыты по его ходатайству из-за истечения срока давности.

Напомним, 29 марта стало известно, что сотрудники полиции организовали обыск в квартире активиста из Нижнего Тагила Александра Потапова. Мужчина подозревается в оскорблении власти. Обыск произошел из-за комментария в паблике во «ВКонтакте».

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