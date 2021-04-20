Отдали часть себя и начали новую жизнь: истории доноров и реципиентов Нижнего Тагила

Татьяна Пономарева — потенциальный реципиент. Тагильчанке 8 лет назад поставили онкогематологический диагноз.
Было много пройдено, как физически, так и эмоционально. Но самый важный, ответственный и тяжёлый момент наступил, когда встал вопрос о пересадке стволовых клеток от донора, ввиду того, что почти все методы лечения были испробованы, а ремиссия так и не наступала, сообщила Татьяна Пономарева.
Начался процесс поиска подходящего донора в Нижнем Тагиле, по всей стране и за рубежом. Чтобы помочь Татьяне, тогда был объявлен сбор денежных средств. Это был морально очень тяжелый период: Татьяна нервничала, не спала, думала только о том, чтобы этот человек-ангел все-таки нашёлся и не передумал сдавать кровь.
Жили все, как на иголках, ждали ответа из банка доноров. И вот, тот счастливый момент, когда сообщили, что нашёлся донор, подходящий 10 из 10! Это были слезы радости… Представьте хоть на секунду, когда сообщают, что ещё есть шанс на полное выздоровление! Всего лишь шанс! Но в тот момент ты чувствуешь себя уже здоровым человеком! поделилась эмоциями с TagilCity.ru Татьяна Пономарева.
Перед тем, как сделать пересадку, тагильчанке нужно пройти много исследований, процедур, курсов препаратов, чтобы добиться хотя бы стабилизации заболевания. Продолжавшаяся полгода иммунотерапия, на которую ушли почти все собранные деньги, ввела Татьяну в ремиссию. Врачи приняли решение отложить трансплантацию костного мозга и понаблюдать за состоянием Татьяны.
И к счастью, мой донор сдал клетки, и их заморозили. На сегодняшний день ремиссия сохраняется уже почти 3 года. Пока я не воспользовалась донорскими клеточками, но я безумно благодарна своему генетическому близнецу за его смелость, чуткость, желание сделать добро! отметила Татьяна Пономарева.
Татьяна в настоящее время является волонтером по поиску потенциальных доноров костного мозга и состоит в группе «Равных консультантов» для помощи таким же пациентам, каким когда-то была сама.
Кристина Хребтова столкнулась с диагнозом острый миелобластный лейкоз и начала лечение этого заболевания. Врачи предложили сделать пересадку костного мозга и стали искать донора. Генетическим близнецом Кристины, который подходил на 100%, оказался родной брат.
Его 3 дня стимулировали препаратом. Мы лежали в одной палате, врачи это называли «принюхивались». Мы дышали одним воздухом и принюхивались друг к другу чтобы клетки лучше приживались, поделилась Кристина Хребтова.
На четвертый день проводили процедуру забора. Кровь пропустили через специальный сепаратор, отфильтровывая стволовые клетки костного мозга, и забрали примерно в районе стакана 250 мл.
У меня брат сдал за 3 часа необходимый объем клеток. Его еще сутки понаблюдали, на следующий день выписали из больницы. А мне в тот же день эту свежую массу принесли и перелили. Сама пересадка костного мозга похожа больше всего на переливание крови самому себе, заметила Кристина Хребтова.
Костный мозг — это кроветворный орган, который вырабатывают клетки крови каждый день в количестве не меньше литра. Кристине химиотерапией убили костный мозг и на его место пересадили донорский. Донорский костный мозг прижился, и уже он стал вырабатывать кровь в организме Кристины. У тагильчанки после операции поменялся резус-фактор.
Во время этой процедуры было ощущение, что в меня наливают жизнь. Кровь же она после химии вся на нулях. Вместо крови будто был физраствор. А тут тебе наливают кровь. И ты прямо чувствуешь, что она теплая, горячая, живая, что там все клетки пляшут от радости в танце жизни, и все это по тебе бежит, все это твое, рассказала TagilCity.ru Кристина Хребтова.
Кристина уверена, что быть донором для здорового человека — это определенный уровень ответственности, степень взрослости и человечности. Просто отдать частицу себя для того, чтобы жил другой. И здорово, что есть такой способ человеку делиться, быть нужным, быть востребованным обществом.
Раиса Ермакова стала главной спасительницей своего сына. Ребенок Раисы серьезно заболел, и ей предложили стать донором костного мозга.
И вот тогда я услышала первый раз о том, что такое костный мозг и его донорство. Брали из тазобедренной, под наркозом. Вечером ушла домой, ничего сложного и страшного не почувствовала, рассказала в беседе с TagilCity.ru Раиса Ермакова.
После процедуры забора для сына Раиса сдала костный мозг для регистра. Тагильчанка призналась, что сдавала костный полтора года назад, и на ее здоровье это никак не отразилось.
Совместимость с сыном у Раисы оказалась 50%. Пока у ребенка идет реабилитация, самочувствие в норме. Но врачи продолжают настаивать, что самый лучший донор — это чужеродный донор на 90-100%.
Я считаю, что каждый здоровый человек должен помогать спасать других — детей, взрослых людей. Потому что каждого может это коснуться неожиданно. И вот когда коснется, тогда понимаешь, что ждать помощи неоткуда, потому что наш регистр очень маленький, выразила свое мнение Раиса Ермакова.
Раиса полагает, что причина малочисленности регистра в недостаточной информированности населения.
Если бы у нас сейчас по всем телевизорам начали бы вещать как про коронавирус, когда он начался, буквально двух месяцев бы хватило, чтобы люди все это приняли и узнали про эту тему, отметила Раиса Ермакова.
Валерий Чернов в молодости серьезно болел, и люди сдавали кровь, чтобы его спасти. С того момента ему захотелось очень серьезно помочь кому-то в жизни. Тагильчанин решил стать донором, чтобы вернуть все людям, которые страдают.
Я был студентом политехнического института, это еще было в советское время, и тогда сдавали массово, приглашали студентов на сдачу крови и все студенты массово ходили. Прямо приезжали в институт, и все, особенно молодые, участвовали в сдаче крови, поделился с TagilCity.ru Валерий Чернов.
Потом Валерий пошел в армию и там тоже сдавал кровь. После армии и института стал ходить на станцию переливания. За сдачу крови работнику предлагали 2 выходных дня, и это было очень заманчиво. Кроме того, Валерию хотелось получить звание почетного донора.
Чтобы получить почетного донора, нужно было сделать 40 кровосдач. На моем счету сейчас 79. Потому что еще существует помимо кровосдач еще плазмофарез, при котором у тебя берут кровь, перегоняют ее, плазму выделяют, а кровяные тельца вливают тебе обратно. На моем счету — 34 литра крови сдано. Это три с половиной ведра, рассказал Валерий Чернов.
Валерий поделился, что его третья положительная группа крови пользовалась спросом. Когда он сдавал кровь, потом она начинала восстанавливаться, поднималось настроение и улучшалось самочувствие.
Это очень необходимая процедура — донорство, потому что кровь невозможно получить никакими искусственными способами. Кровь только естественно возобновляется. Поэтому это очень необходимо, чтобы людям была возможность себя лечить, заметил Валерий Чернов.
Начальник ОСП № 3 ГАУЗ СО (Областная станция переливания крови) Неля Петрова рассказала TagilCity.ru, что кадровых доноров, которые каждые два месяца посещают станцию переливания крови города Нижнего Тагила для донации, 1,5 тысячи человек. Ежедневно на станцию приходят от 5 до 20 горожан, которые впервые в жизни решили стать донорами. Почетных доноров на 2020 год числится более 500 в Нижнем Тагиле. Привлекают доноров на акциях, проходящих в средних и высших учебных заведениях, информационная работа проводится с молодежью проводится также в соцсетях.
Мы питаем весь Горнозаводской округ, это 23 медицинские учреждения. Каждое утро у нас имеется около 450 гемаконов — пакетиков с кровью. На данный момент 90 литров 499 мл — это только крови, которая в любой момент может быть выдана в любое учреждение на лечебные цели пациентам, прокомментировала Нэля Петрова.
Нэля Петрова уточнила, что выделение из крови доноров клеток костного мозга не проводится, но над этим уже думают. Вопрос пока находится только в разработке. В год пандемии на станции переливания крови Нижнего Тагила освоили новый метод заготовки — ковидную плазму.
В настоящий момент мы организовали обследование всех наших доноров на иммунитет, на клетки, то есть это иммуноглобулины класса G, которые показывают есть ли у нашего кадрового донора иммунитет. И если в России начнется третья волна ковида, у нас уже есть прочная база, которую мы можем призывать и формировать резерв ковидной плазмы, сказала журналисту TagilCity.ru Нэля Петрова.
Ковидная плазма расходилась в лечебные учреждения Нижнего Тагила и Свердловской области, проводились переливания, и пациенты шли на поправку.
Я преклоняюсь перед донорами как крови, так костного мозга, так и плазмы. Им можно оказать только низкий поклон и поблагодарить за их активную жизненную позицию, отметила начальник станции переливания крови Нэля Петрова.