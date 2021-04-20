Отдали часть себя и начали новую жизнь: истории доноров и реципиентов Нижнего Тагила

Во время этой процедуры было ощущение, что в меня наливают жизнь. Кровь же она после химии вся на нулях. Вместо крови будто был физраствор. А тут тебе наливают кровь. И ты прямо чувствуешь, что она теплая, горячая, живая, что там все клетки пляшут от радости в танце жизни, и все это по тебе бежит, все это твое, рассказала TagilCity.ru Кристина Хребтова.