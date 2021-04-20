Ремонт после разрушения участка дороги требуется между Серебрянкой и Верхней Ослянкой

Дорога Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка, которая была отремонтирована в 2017 году за 285 млн рублей и в 2019 за 100 млн, разрушается в пригороде Нижнего Тагила. Управление автодорог Свердловской области уже запланировало восстановительные работы.

Участок дороги длиной в 10 км находится между посёлками Серебрянка и Верхняя Ослянка. Общая численность населения двух поселков — порядка 1000 человек. Все талые и грунтовые воды, которые идут выше поселка, концентрируются в районе дороги по левой обочине при выезде из поселка. Воды не попадают в водоотводную трубу, которую подрядчики проложили под дорогой. Они стекают ниже, смывая и размывая проезжую часть, асфальт буквально разваливается на части, обломки дорожного полотна лежат у обочин, а дорога продолжает разрушаться. Также воды стекают к жилым домам, в том числе подтапливая их. Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал TagilCity.ru, что ошибка была допущена на моменте проектирования ремонтных работ. Явная ошибка при проектировании, если все сделано по проекту - труба должна находиться не в этом месте. Она не перехватывает даже трети воды, которая проходит. Трубу трогать не стоит, она сделана из бетона. А новую трубу проложить необходимо. Пока ее не проложат, приступать к восстановительным работам на дороге не имеет никакого смысла,считает общественник. Также одной из причин разрушения автодороги стала протечка воды из кюветов проезжей части. Вода протекает прямо под дорогу и через несколько метров снова вытекает в кюветы, что размывает дорожное основание и способствует появлению трещин. Основание дороги не уплотнено и спокойно пропускает воду, что ведет к разрушению дороги. Местные жители пожаловались журналисту TagilCity.ru, что усложнен выезд из Верхней Ослянки. Другой дороги для выезда нет, проехать невозможно. Раньше прокладывали дополнительную трубу, чтобы в деревню вода не уходила, а в прошлом году, после ремонта вода начала бежать к нашим домам, затоплять дороги,заявляет Юрий. Дорога находится на балансе у региональных властей. В Управления автомобильных дорог Свердловской области редакции TagilCity.ru сообщили, что специалисты уже составили план работ, которые будут выполнены для устранения проблемы. А уже 19 апреля строительная техника выполняла ремонтные работы сразу на нескольких участках дороги. Специалисты управления автомобильных дорог Свердловской области сегодня выезжали на подмытый участок дороги, обследовали его и наметили план работ. В ближайшее время будут приняты временные меры, которые предотвратят дальнейшее сползание грунта. А когда всё просохнет, будут проведены более сложные технические работы, которые позволят предотвратить появление размывов в дальнейшем,сообщили в управлении автомобильных дорог Свердловской области. В 2017 году на ремонт дороги до Серебрянки было выделено 285 миллионов рублей. В 2019 году на ремонтные работы Управлением автомобильных дорог Свердловской области было выделено еще 100 миллионов рублей. В 2019 году подрядчиком выступила организация ООО ДСК «Строймеханизация». Основным видом деятельности компании является «Строительство жилых и нежилых зданий». Ранее владельцем этой подрядной организации был Армен Карапетян, депутат Законодательного собрания Свердловской области. Сейчас компанией руководит Сергей Евдокимов, бенефициаром организации является Светлана Александрова.

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