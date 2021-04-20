Роза Чемерис: Время пришло менять мэра Владивостока

Роза Чемерис: Время пришло менять мэра Владивостока
Сегодня, 15:40ОбществоФото: фрагмент видео
Депутат думы Владивостока Роза Чемерис заявила, что городу нужны резкие изменения в положительную сторону, в связи с чем парламентарий готова поднять вопрос о смене главы столицы Дальневосточного ФО.

Как сообщает vostokmedia.com, в разговоре с представителями прессы Роза Чемерис рассказала, что, будучи городским депутатом, она хорошо знает, как работает власть во Владивостоке, в чем ее слабые стороны и чего от нее ждут местные жители. По ее словам, она видит суть актуальных проблем города, поэтому Чемерис хочет стать депутатом Государственной думы именно по Владивостокскому округу.

Роза Чемерис выразила уверенность, что выйти из кризиса и покончить с «этим беспределом» в столице ДФО можно лишь со сменой градоначальника.

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