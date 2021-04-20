Спецограничения на празднования Пасхи не будут вводиться в Свердловской области

Однако гражданам по-прежнему необходимо позаботиться о своей безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он подчеркнул, что на данный момент ограничений при посещении храмов на Пасху не предполагается.