Спецограничения на празднования Пасхи не будут вводиться в Свердловской области

Однако гражданам по-прежнему необходимо позаботиться о своей безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он подчеркнул, что на данный момент ограничений при посещении храмов на Пасху не предполагается.
Если вы принимаете участие в таких мероприятиях, вспомните о масках, необходимости социальной дистанции,отметил Павел Креков.
Он напомнил, что также 1 мая на территории региона не планируется проведение каких-либо массовых мероприятий.
Напомним, из-за COVID-19 майских шествий в Свердловской области на День Победы были отменены. Решение принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.