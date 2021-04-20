Спецограничения на празднования Пасхи не будут вводиться в Свердловской области

Спецограничения на празднования Пасхи не будут вводиться в Свердловской области
Сегодня, 21:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Дополнительные ограничения из-за коронавируса не планируются вводиться властями Свердловской области на Пасху, которая отмечается 2 мая.

Однако гражданам по-прежнему необходимо позаботиться о своей безопасности. Об этом в ходе брифинга заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он подчеркнул, что на данный момент ограничений при посещении храмов на Пасху не предполагается.

Если вы принимаете участие в таких мероприятиях, вспомните о масках, необходимости социальной дистанции,отметил Павел Креков.

Он напомнил, что также 1 мая на территории региона не планируется проведение каких-либо массовых мероприятий.

Напомним, из-за COVID-19 майских шествий в Свердловской области на День Победы были отменены. Решение принято губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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