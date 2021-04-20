Страховое возмещение начнут выплачивать вкладчикам банка «Нейва» 26 апреля 2021 года

На данный момент формируется реестр обязательств банка. Выплаты страхового возмещения планируется начать с 26 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
По предварительным данным, у 97% вкладчиков Банка «Нейва» будет возможность вернуть вклады за счет выплаты страхового возмещения, которое будет производиться из Фонда обязательного страхования.
Агентством открыт конкурс по отбору банков, которые будут осуществлять выплаты. Его итоги будут известны 22 апреля 2021 года. Для удобства клиентов, выбор подразделений будет осуществляться во всех местах нахождения отделения банка на территории РФ.
Более подробные данные будут размещены 22 апреля 2021 года на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе «Банки/Страховые выплаты».
Ожидаемые выплаты составят около 5,7 миллиардов рублей. В этом числе порядка 930 миллионов рублей составляет страховое возмещение по счетам юридических лиц.
Офисы банка «Нейва», который лишился лицензии Центробанка, открылись в Екатеринбурге.
Напомним, В Нижнем Тагиле снова открылся для клиентов филиал лишившегося лицензии банка «Нейва» на проспекте Ленина, 61. Сейчас в отделениях банка ведется прием заявлений на возврат средств и получение справок.