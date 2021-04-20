Вход станет платным для посетителей Ботанического сада в Екатеринбурге

После долгожданного открытия вход в Ботанический сад УрО РАН в Екатеринбурге станет для посетителей платным. Бесплатно любоваться растениями со всего света смогут дошкольники, школьники и пенсионеры.

Со среды, 21 апреля вход для посетителей Ботанического сада в Екатеринбурге станет платным, сообщили в пресс-службе госужчреждения. Там отметили, что можно приобрести абонемент на месяц на безлимитное посещение сада. Бесплатно попасть на территорию крупнейшего на Среднем Урале ботанического сада могут дошколята, школьники, пенсионеры, участники ВОВ, инвалиды войны, дети-сироты, многодетные родители и прочие льготные категории граждан. Напомним, в конце марта редкий 100-летний саговник зацвел «короной», похожей на шишку с множеством коротких и пушистых листочков, в Ботаническом саду Екатеринбурга. 100-летний саговник зацвел «короной» в Ботаническом саду Екатеринбурга

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